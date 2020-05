Prazo para aderir a saque-aniversário do FGTS termina no dia 31 para nascidos em maio

Termina no próximo domingo (31) o prazo para o trabalhador que nasceu em maio aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e receber o dinheiro ainda em 2020. Até o dia 22 de maio, a Caixa realizou o pagamento de mais de R$ 2,1 bilhões. Até o momento, cerca de 4,7 milhões de trabalhadores optaram pelo saque-aniversário.

O trabalhador que perder o prazo de adesão neste ano poderá optar pela nova modalidade de resgate a qualquer momento, mas somente vai ter direito ao saque-aniversário a partir de 2021.

No momento da adesão, no site do saque-aniversário ou aplicativo do FGTS, o trabalhador deverá escolher o dia 1º ou 10 do mês para receber os recursos. Segundo a Caixa, a diferença é que, ao optar pelo 10º dia, a base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e atualização monetária do mês de saque.

Quem optar por essa condição de saque poderá retirar uma parte do saldo uma vez por ano, mas perderá o direito de resgatar o montante total da conta se for demitido pelo empregador sem justa causa.

Calendário

A nova modalidade de saque do FGTS seguirá o seguinte calendário neste ano:

Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem de abril a junho de 2020

Nascidos em março e abril: recebem de maio a julho de 2020

Nascidos em maio e junho: recebem de junho a agosto de 2020

Nascidos em julho: recebem de julho a setembro de 2020

Nascidos em agosto: recebem de agosto a outubro de 2020

Nascidos em setembro: recebem de setembro a novembro de 2020

Nascidos em outubro: recebem de outubro a dezembro de 2020

Nascidos em novembro: recebem de novembro de 2020 a janeiro de 2021

Nascidos em dezembro: recebem de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021