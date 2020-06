Prazo para cadastro no auxílio emergencial termina em julho; 2,6 milhões de pedidos estão em análise

Quem ainda não se inscreveu para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal tem até o dia 2 de julho para se cadastrar e receber as três parcelas do benefício. A solicitação do auxílio pode ser feita no site da Caixa ou pelo aplicativo CAIXA – Auxílio Emergencial.

É importante lembrar que o término do prazo não afeta o direito de quem já fez o pedido, mas ainda não recebeu o benefício.

Segundo a Dataprev, empresa de processamento de dados, até o momento, estão em processamento 2.642.071 requerimentos, que equivalem a 3,6% do total recebido pela empresa que são de solicitações recentes, feitas entre maio e junho.

Até agora, foram feitos 73,6 milhões de requerimentos e processados pouco mais de 71 milhões, o que representa mais de 96% do total. Desses, 34,4 milhões de CPFs foram considerados elegíveis, 19,8 milhões foram considerados inelegíveis e 16,7 milhões inconclusivos, que são aqueles com requerimentos que estão sendo complementados ou reenviados pelos cidadãos.