Prazo para declarar imposto de renda termina no fim de junho

Os cearenses que ainda não fizeram o encontro de contas com o Leão do Imposto de Renda devem ficar atentos. A Receita Federal prorrogou o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020 em razão da covid-19. A entrega, que devia ser feita até o dia 30 de abril, poderá ser realizada até o dia 30 de junho. Apesar de o prazo estar encurtando, o governo havia recebido, até a última sexta-feira, cerca de 17 milhões de declarações.

O total enviado equivale a pouco mais da metade das 32 milhões esperadas para este ano. Quem deixar para última hora pode se atrapalhar no momento de prestar contas. Muitos brasileiros tem dúvidas e mesmo procurando dicas na internet, não conseguiu clarear as ideias sobre como informar os investimentos.



O Co-fundador da Bxblue, plataforma de empréstimo consignado, Roberto Braga explica que existem regras e cuidados específicos para cada tipo de investimento. Braga fala que uma dica geral é para que, antes de começar a declaração, o contribuinte consiga o informe de rendimentos da corretora ou do banco, para que seja usado na declaração e para que eles tenham mais certeza dos valores a serem lançados. No geral, são lançados em bens e direitos, mas tem que se ter cuidado com o tipo de investimento e qual vai ser a aba correta.