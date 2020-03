Prazo para pagamento do licenciamento de veículos de placas com final 1 é prorrogado

O prazo de vencimento do licenciamento de 2020 de veículos com placas de final 1 foi prorrogado para o dia 13 de abril. O mesmo vale para veículos com placas terminadas em 2. O prazo inicial acabava nessa terça-feira, dia 10 de março.

Com a mudança, o proprietário de veículo com placa final 1 terá mais tempo para efetuar o pagamento do boleto com a taxa de licenciamento enviado pelo Correio ou emitido pelo site do Detran-CE.

Os demais veículos permanecem com prazo inalterado. O pagamento para veículos de placas com final 3 vai até 11 de maio, placas com final 4, 10 de junho, final 5 no mês seguinte e assim sucessivamente.

Confira as datas: