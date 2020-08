Pré-candidato a prefeito, Salmito Filho fala em oportunidades para transformação social

Durante o bate-papo entre os pré-candidatos do PDT à prefeitura de Fortaleza, realizado na noite dessa quinta-feira (06), o deputado estadual Salmito Filho ressaltou a importância de se garantir a manutenção das conquistas na gestão do prefeito Roberto Cláudio. O encontro entre os membros do PDT foi mediado pelo presidente da sigla, Carlos Lupi, com o tema Habitação, Saneamento e Infraestrutura.

Salmito Filho, ao ser questionado sobre seu desejo de comandar o município de Fortaleza, afirmou que deseja ser prefeito porque sabe dialogar e não pelo fato de saber tudo. Além disso, ele disse que, caso seja escolhido, deseja cumprir seu propósito com a ajuda de todos os pré-candidatos do PDT, partidos aliados, academia e sociedade civil.

“Quero criar oportunidades para o nosso povo, para toda a cidade, especialmente para o povo que mais precisa. Ainda somos uma cidade muito desigual e a prefeitura, que é o Poder Executivo, pode equilibrar esse jogo. Como prefeito, se Deus permitir e a soberania popular viabilizar, quero construir oportunidades para o nosso povo, para a nossa gente. Quero criar ferramentas de transformação social para a juventude na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na geração de emprego e renda nas comunidades”, disse o pré-candidato Salmito Filho.