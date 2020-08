Pré-candidatos do PDT à prefeitura de Fortaleza debatem sobre emprego e renda no pós-pandemia

Os pré-candidatos d PDT À prefeitura de Fortaleza se reuniram, na noite desta terça-feira (4), para debater sobre questões de emprego e renda no período pós-pandemia do novo coronavírus. O debate foi mediado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes e transmitido por meio das redes sociais.

Estiveram presentes no discussão os pré-candidatos do PDT, Salmito Filho, Samuel Dias, José Sarto, Idilvan Alencar, Ferruccio Feitosa e Alexandre Pereira do Cidadania. Dando início ao debate, o deputado estadual Salmito Filho afirmou que “a economia é a vida do nosso povo”, ao falar sobre a importância da economia na vida da população, que depende de recursos financeiros para sobreviver em meio a pandemia do novo coronavírus.

Um dos temas enfatizados no debate foi a importância do setor turístico para a economia local, tendo em vista o potencial da capital cearense neste setor. O pré-candidato Alexandre Pereira destacou que o desafio para 2021 será grande para quem assumir a prefeitura de Fortaleza. Alexandre apontou o turismo como um setor que gera um grande movimento na economia, indicando que o segmento movimenta mais de 50 outros setores, tendo em vista que um turista ao chegar em Fortaleza necessita de serviços como, transporte, hospedagem, alimentação, entre outros.

Emprego e negócios

Questionado por Ciro sobre como aproximar jovens desempregados às oportunidades de trabalho, o deputado Idilvan enfatizou que a questão do “emprego tem que ser uma obsessão” para a gestão municipal, salientando a importante da prefeitura fomentar um ambiente propício para a população encontrar oportunidades de trabalho. Sarto ao falar sobre o assunto, salientou que é necessário que o poder público proteja o trabalhador dando condições para melhorar o ambiente de negócios.

José Sarto também avalia que o ambiente de negócios de Fortaleza evoluiu bastante, mas indica que neste ano o cenário não é favorável, tendo em vista a perspectiva de queda da receita. O deputado enfatiza que haverá impactos para a população e que isso se mostra como um desafio para o futuro gestor do município.