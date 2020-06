Preço da cesta básica em Fortaleza fica mais barata no mês de maio

A cesta básica de Fortaleza ficou mais barata no mês de maio. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o conjunto dos 12 itens apresentou deflação de 5,65%, passando a custar R$ 455,18. A queda foi a maior entre as localidades da região Nordeste pesquisadas e terceira maior do país, atrás de Campo Grande (-8,14%) e Brasília (-6,38%).

No mês, a deflação da cesta foi influenciada, sobretudo, pela baixa de cinco produtos da cesta, dos quais destacam-se o tomate (-31,74) e a banana (-16,48%). Foram observadas altas em sete produtos, com destaque para o feijão (7,21%), a carne (5,60%) e o açúcar (5,42%).

Com o resultado observado em maio, a cesta básica de Fortaleza, no semestre, acumula variação de 15%. Já a variação em relação ao mês de maio de 2019 ficou em 2,42%. Na comparação com abril, de acordo com o Dieese, a cesta básica ficou mais cara em oito capitais e mais barata em nove.