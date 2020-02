Preço do estacionamento do Centro de Eventos sobe a partir de março

O preço do estacionamento do Centro de Eventos do Ceará (CEC) será reajustado a partir de 1º de março, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O valor da diária para automóveis passará de R$ 15 para R$ 20, alta de 33%.

Os novos valores serão de:

R$ 20 (automóveis); R$ 14 (expositores); R$ 40 (pernoite); R$ 7 (moto).

O estacionamento do CEC conta com 3.200 vagas. O reajuste das tarifas do estacionamento, operado pela LE Participações e Consultoria Empresarial, foi homologado em 19 de fevereiro, pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur).