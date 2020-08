Preço do pepino tem queda de 53,33% na Ceasa em Maracanaú

O preço do pepino apresentou uma queda de (-53,33%) no comparativo mensal entre os meses de junho e julho deste ano no entreposto da Ceasa em Maracanaú, saindo de R$ 1,50 para R$ 0,70 o kg. Também em queda os preços da vagem macarrão (-48,15%) de R$ 5,40 para R$ 2,80 o kg, do tomate longa vida (-26,47%), saindo de R$ 3,40 para R$ 2,50 o kg e do pimentão extra verde (-17,50%) de R$ 4,00 para R$ 3,30 o kg.

Já os produtos que apresentaram maior aumento no setor Hortaliças Fruto foram a pimenta de cheiro (+27,27%) de R$ 5,50 para R$ 7,00 o kg, a abóbora de leite (+25%) de R$ 1,60 para R$ 2,00 o kg, a abóbora jacaré (+17,65%) de R$ 1,70 para R$ 2,00 o kg e a abóbora caboclo (+11,11%) de R$ 1,80 para R$ 2,00 o kg.

A tangerina pokan lidera a queda de preços no setor de Frutas, com seu preço caindo de R$ 4,00 para R$ 3,00 o kg (-25%). Em seguida, vem a tangerina murkot (-11,76%), saindo de 3,40 para 3,00 o kg, o caju (-15,56%) de R$ 4,50 para R$ 3,80 o kg e o mamão formosa (-7,69%), caindo de R$ 1,30 para R$ 1,20 o kg. As frutas que registraram maior aumento foram o limão tahiti (+32,14%) de R$ 2,80 para R$ 3,70 o kg, bananas pacovan e prata (+29,63%), vendidas a R$ 35,00 o cento, o maracujá grande (+25%) de R$ 4,00 para R$ 5,00 o kg e o melão amarelo (+22,73%) de R$ 2,20 para R$ 2,70 o kg.

No setor Folha, Flor e Haste, a maior queda de preços foi da acelga verde (-50%), saindo de R$ 3,00 para R$ 1,50 o kg, seguida do repolho híbrido (-21,88%) de R$ 3,20 para R$ 2,50 e da couve flor (-12%) de R$ 5,00 para R$ 4,40 o kg. O maior aumento registrado foi na alface crespa (+33,33%) de R$ 1,50 para R$ 2,00 a unidade.

A batata inglesa foi o produto que apresentou maior queda no seu preço (-28,57%) no setor Raiz Bulbo Rizoma, saindo de R$ 4,20 para R$ 3,00 o kg, seguida da cenoura extra Nantes (-20%) de R$ 3,00 para R$ 2,40 kg, da cenoura especial Nantes (-15%) de R$ 2,00 para R$ 1,70 o kg e da cebola pêra (-14%) de R$ 5,00 para R$ 4,30 o kg. Os maiores aumentos foram registrados na beterraba especial roxa (+12,50%) de R$ 1,60 para R$ 1,80 o kg e na cebola roxa (+1,54%) de R$ 6,50 para R$ 6,60 o kg.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará