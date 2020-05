Prédio do TJCE passará por higienização nesta sexta-feira contra vírus e bactérias

A sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no bairro Cambeba, em Fortaleza, será higienizada, nesta sexta-feira (29/05), com substância comprovada cientificamente eficaz contra o coronavírus. O trabalho será feito, a partir das 9h, por voluntários da Cruz Vermelha Brasileira (CVB) no Ceará, resultado de parceria com o Judiciário cearense.

A medida reduz o risco de contaminação no ambiente por vírus e bactérias, o que reflete a preocupação do TJCE com a saúde das pessoas. Os voluntários da CVB pulverizarão hipoclorito de sódio nas áreas interna e externa do prédio. O produto é utilizado em vários países na desinfecção de locais públicos.

Além da sede do Palácio da Justiça, a ação de limpeza especial ocorrerá em todos os edifícios que abrigam unidades judiciárias na Capital. De acordo com o secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, Moisés Costa, mesmo com o regime de teletrabalho, há colaboradores exercendo atividades presenciais em algumas unidades, além dos policiais e bombeiros que continuam sua atuação na segurança institucional.

A Cruz Vermelha já realizou esse trabalho em outros locais públicos, como Prefeitura, Catedral Metropolitana, Praça do Ferreira, Ceasa e agências dos Correios. Também atuou em hospitais de Fortaleza e atende a outros municípios cearenses.

*Com informações do Tribunal de Justiça do Ceará