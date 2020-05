Prefeita de Granja solicita respiradores para cidades da Região Norte

A prefeita Amanda Aldigueri (PDT), do Município de Granja, região Norte do Estado, solicitou ao Governador Camilo Santana e ao Secretário de Saúde do Estado Dr. Cabeto, mais respiradores para os hospitais de Granja e Camocim. Os equipamentos são para atender a população das duas cidades, além dos moradores dos municípios de Barroquinha, Chaval e Martinópole.

Amanda é Presidente do Consórcio de Saúde da Microrregião do Litoral de Camocim e participou de reunião online nesta quarta-feira (27) juntamente com o Governador, o Secretário de Saúde do Estado e prefeitos da região Norte. Para ela “ é essencial garantir que a população tenha acesso ao equipamento, caso precise. Um respirador pode ser essencial para garantir a vida de muitas pessoas”.

Os números de casos da Covid-19 da região Norte são altos e têm aumentado rapidamente. Frente a isso, a prefeita de Granja requereu também ao Governador Camilo a instalação de um hospital de campanha estadual em Camocim que atenda a população da região, a fim de desafogar o Hospital Regional Norte, que fica em Sobral.

A prefeita parabenizou o Governador Camilo e o Secretário Dr. Cabeto pelo trabalho que vem realizando em todo o Estado e ressaltou as ações que o município de Granja vem realizando para evitar a disseminação do vírus, como instalação de totens de álcool em gel pela cidade, pulverização, barreiras sanitárias e instalação de cabines para testes rápidos.