Prefeito de Caucaia anuncia que recursos do Chitão serão aplicados no combate à Covid-19

O Prefeito Naumi Amorim anunciou na última sexta-feira (05) que todos os recursos que seriam aplicados na 4ª Edição do Chitão de Caucaia serão aplicados na área da saúde. Mais de R$ 800 mil reais serão investidos em ações de combate ao novo coronavírus.

Desde o início da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Caucaia vem tomando uma série de medidas no enfrentamento da doença no município.

“Adotamos medidas enérgicas de combate a essa doença todos os dias e hoje decidimos que todo o valor que seria aplicado no nosso tradicional Chitão de Caucaia será investido na proteção e valorização dos nossos trabalhadores da saúde”, destacou Naumi Amorim.

Com a aproximação dos festejos juninos que ocorrem tradicionalmente no município, o prefeito anunciou oficialmente o cancelamento do Chitão e reafirmou seu compromisso com a saúde dos caucaienses.

“O povo de Caucaia espera todos os anos por essa festa que já virou tradição na nossa gestão. Mas a prioridade sempre será a saúde da população. Infelizmente não teremos os festejos, mas o momento agora é de unirmos esforços. Nossa comissão de frente nessa batalha precisa ser cada vez mais reconhecida, valorizada e bem cuidada”, afirma o prefeito.

Os valores que seriam gastos com a 4ª edição do Chitão garantirá o realinhamento do valor das remunerações para servidores municipais contratados e gratificação por tarefa especial aos servidores efetivos que estejam atuando na linha de frente no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Os percentuais variam entre 15% e 50% e já estão sendo acrescidos nas folhas de pagamentos.

Foram beneficiados os profissionais do Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha, Hospital Maternidade Santa Terezinha e das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS).

Nesse período de pandemia, a Prefeitura tem realizado ações em diversas áreas para garantir mais saúde e bem estar à população. Entre as ações ligadas diretamente à saúde, está a ampliação dos leitos do Hospital Municipal, que agora conta com 52 leitos destinados exclusivamente para pacientes com coronavírus.

Foram disponibilizados em toda a rede pública do município mais de 3 mil testes rápidos para o diagnóstico do covid-19. Mais de 180 profissionais como enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêutico e nutricionistas foram contratados para atuar em toda a estrutura de saúde do município. Além das ações acima, foi realizada ainda a pulverização de várias ruas e equipamentos públicos.