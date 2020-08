Prefeito de Caucaia autoriza nesta quinta (6) início das obras de urbanização da lagoa do Itambé

A ordem de serviço que vai garantir o início das obras de requalificação em toda a infraestrutura da lagoa do Itambé terá autorização assinada nesta quinta-feira (6). As intervenções fazem parte do Avança Caucaia.

O local receberá serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, requalificação de passeios, sinalização e urbanização, além de receber campo de futebol, academia ao ar livre, playground, horta comunitária, anfiteatro e ciclovia.

“Nosso objetivo é que as lagoas de Caucaia se transformem em espaços para receber toda a família caucaiense. É uma intervenção que vai ficar na história do município”, pontua o prefeito Naumi Amorim.

Na última semana a lagoa recebeu o serviço de topografia, com a montagem do canteiro de obras e limpeza do terreno.