Prefeito de Caucaia entrega novas quadras poliesportivas nesta sexta

O Prefeito Naumi Amorim estrega nesta sexta-feira (3) as novas instalações das quadras poliesportivas de três escolas da rede municipal de ensino. São elas: Escola Domingos Abreu Brasileiro, no Primavera, Escola Dom Antônio de Almeida Lustosa, no Parque Albano, e Escola Nely Caula de Carvalho, no Mestre Antônio.

Foram realizadas melhorias no teto, piso, traves, alambrados e tabelas. Também foram feitos reparos em todo o sistema elétrico e hidráulico dos equipamentos a fim de possibilitar melhor condição de uso por parte de alunos e moradores do entorno.

“Dia após dia estamos apresentando resultados concretos para toda a população. Uma quadra reformada promove melhorias não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade que utiliza o equipamento”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SME), segue executando serviços de reparo e manutenção de quadras poliesportivas da rede municipal de ensino. Atualmente, 27 quadras em 14 escolas estão com obras em andamento.

A restauração dos equipamentos integra o pacote de melhorias da atual gestão na rede municipal de ensino. Foram investidos mais de R$ 20 milhões em diversas escolas e anexos.



Quadras poliesportivas que serão entregues nesta sexta-feira (03):

Escola Domingos Abreu Brasileiro

Endereço: BR 222, km 30, Primavera.

Quando: Sexta-feira (3), às 9 horas.

Escola Dom Antônio de Almeida Lustosa

Endereço: Rua Pery, nº 951, Parque Albano.

Quando: Sexta-feira (3), às 10 horas.

Escola Nely Caula de Carvalho

Endereço: Rua Luiz Gomes da Silva, s/n – Mestre Antônio.

Quando: Sexta-feira (3) às 11 horas.