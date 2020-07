Prefeito de Caucaia entrega reforma do Correio Comunitário do Sítios Novos nesta sexta

O Prefeito Naumi Amorim entrega nesta sexta-feira (03) a reforma da agência do Correio Comunitário localizada no Sítios Novos. A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), reformou outras 8 agências do total de 13 existentes no município.

As unidades receberam reconstrução das cobertas (madeira e telhados), nova cerâmica de piso, reforma do banheiro e serviços de pintura. As outras agências reformadas estão localizadas em Catuana, Primavera, Cipó, Bom Princípio, Tucunduba, Mirambé, Caraussanga e Tabuleiro Grande.

“As reformas vão assegurar que as pessoas continuem recebendo suas correspondências e encomendas para quem mora longe da Sede e tem dificuldade de transporte”, comentou o Prefeito Naumi Amorim.

Os Correios Comunitários foram criados para atenderem às comunidades distantes da Sede aonde os serviços dos Correios não chegam.