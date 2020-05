Prefeito de Caucaia sanciona projeto de lei que garante realinhamento de valor de remunerações

O Prefeito Naumi Amorim sancionou nessa segunda-feira (18) projeto de lei garantindo realinhamento de valor de remunerações para servidores municipais contratados e gratificação por tarefa especial aos servidores efetivos que estejam atuando na linha de frente no combate ao novo coronavírus (Covid-19) no município de Caucaia. Os percentuais variam entre 15% e 50% e serão implantados a partir do mês de maio e durarão até o fim do combate à pandemia.

O projeto de lei foi aprovado no último sábado (16) durante sessão realizada na Câmara dos Vereadores de Caucaia. Foram beneficiados os profissionais do Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha, Hospital Maternidade Santa Terezinha e das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS).

“Estamos reconhecendo toda a dedicação que estes profissionais estão dando no combate ao vírus. Cada um se dedica da sua forma, seja o enfermeiro que está direto com o paciente ou o auxiliar administrativo que organiza o hospital. Todos são heróis nesta luta”, afirmou o prefeito Naumi Amorim.

Os profissionais são: Agente de Suporte em Saúde, Agente de Suporte Gerencial, Auxiliar Operacional, Bioquímico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Assistente Social, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar Administrativo, Agente de Suporte em Limpeza, Agente de Preservação de Bens Públicos, Elaboração de Alimentos, Operador de Equipamentos, Técnico de Suporte em Saúde, Técnico em Patologia, Técnico em Imobilização, Técnico em Radiologia, Técnico em Manutenção, Auxiliar de Equipamento Móvel e Supervisor Técnico.

Também foi aprovada emenda que garante 30% de realinhamento de valor para os Radiologistas.