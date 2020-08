Prefeito de Fortaleza assina ordem de serviço das obras de urbanização na Barra do Ceará

O prefeito Roberto Cláudio assina, nesta terça-feira (11), a Ordem de Serviço para o início das obras do projeto Beira Rio, na Barra do Ceará (Regional I). Com cerca de 33 mil m² de área, todo o entorno da orla da Barra do Ceará passará por melhorias urbanísticas, com a requalificação de toda a margem do Rio Ceará, com início na avenida José Lima Verde, desde a Av. Ulisses Guimarães (Ponte), até a Rua José Roberto Sales.

As intervenções, que terão duração de 12 meses e orçamento de R$ 7,8 milhões, serão responsáveis pela urbanização de toda a área da orla com a construção de amplo calçadão com quiosques, quadras de areia, nova pavimentação, iluminação, paisagismo, área de contemplação com guarda-corpo, academia ao ar livre, além da revitalização da Praça Santiago, que ganhará novo piso, mobiliários urbanos e quadras poliesportivas.

Atendendo ao pedido dos moradores e comerciantes, as obras preveem, ainda, a construção de rampas e itens de acessibilidade ao píer e ancoradouro já existentes na praia da Barra do Ceará. A praia passará a contar também com chuveirões, bicicletários e vagas para estacionamento.

O novo calçadão do Beira-Rio será integrado ao projeto Vila do Mar, permitindo a criação de uma ampla área de lazer que irá fomentar o turismo e o comércio local.

(*)com informação da A.I