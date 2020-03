Prefeito de Fortaleza divulga operação para combater aumento de preços dos produtos de prevenção ao Covid-19

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), determinou, neste sábado (14), que o Procon da capital realize operação em farmácias, distribuidores e demais estabelecimentos que trabalhem com venda de produtos médicos e hospitalares, com o objetivo de identificar e coibir possíveis abusos ao consumidor em relação ao aumento de preços de equipamentos de proteção individual e de prevenção ao coronavírus, como máscaras, álcool gel, luvas etc.