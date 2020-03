Prefeito Naumi Amorim empossa os novos conselheiros de saúde de Caucaia

O Conselho Municipal de Saúde de Caucaia tomou posse nesta sexta-feira (6) para o biênio 2020/2022. O evento aconteceu no auditório da Clinica de Nefrologia de Caucaia (Cenec).

“Tenho certeza que de mãos dadas, vamos fazer a saúde de Caucaia ser cada vez melhor”, disse Naumi. Segundo o prefeito, o controle social da saúde, feito pelos conselheiros, estabelece uma sociedade com direitos.

“A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas”, discursou. Do total de 20 conselheiros eleitos, 13 foram reeleitos. Após a posse, aconteceu a votação para a formação da mesa diretora, composta por quatro integrantes. Foram eleitos Maria Irene de Souza, como presidente do Conselho, José Maciel Andrade, como vice presidente, Daniel Gadelha, como secretário geral, e Carlos Augusto Campelo, como secretário adjunto.