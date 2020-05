Prefeito Roberto Cláudio anuncia 178 novos leitos em UPAs e hospitais municipais

O prefeito Roberto Cláudio anunciou em vídeo transmitido pelas redes sociais, a criação de 178 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 em UPAs e hospitais municipais ao longo desta semana.

O Prefeito informou, ainda, que nos próximos dias, o Município deve receber 50 respiradores.



Como forma de prestar contas, Roberto Cláudio destacou os leitos que foram criados nos últimos 45 dias, desde que começou a pandemia, frutos de um esforço conjunto entre a Prefeitura e o Governo do Estado.



Roberto Cláudio alertou sobre as filas nos bancos para recebimento do auxílio financeiro do Governo Federal, que podem configurar aglomerações e divulgou uma nova ação que já começa na próxima semana. Também será implantado um novo projeto voltado para os profissionais da saúde que precisem de suporte psicossocial.



O Prefeito encerrou sua fala reforçando a importância do isolamento como forma de diminuir a velocidade de transmissão do vírus.