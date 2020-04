Prefeito Roberto Cláudio anuncia postos de saúde que serão integrados a hospitais e UPAs

O prefeito Roberto Cláudio atualizou, na noite desta terça-feira (28), em transmissão ao vivo pelas redes sociais, as próximas ações do Município para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A primeira medida anunciada foi a decisão sobre os postos de saúde que serão integrado aos hospitais de referência em Fortaleza, com um intuito de garantir a internação precoce de pacientes com suspeitas da Covid-19 e também desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

As unidades Maria Aparecida de Almeida (Regional I), Frei Tito (Regional II), Anastácio Magalhães (Regional III), Dom Aloísio Lorscheider (Regional IV), Maciel de Brito (Regional V) e Edmar Fujita (Regional VI) contarão com ambulâncias à disposição, exame PCR para a detecção do vírus, oxímetros de pulso, estrutura laboratorial e apoio de pessoal. As estruturas de atendimento se iniciam na próxima quinta-feira (30/04).

Além disso, está previsto para o final da manhã desta quarta-feira (29/04), vindas da China, a chegada de quatro toneladas de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), que serão direcionados aos profissionais da saúde de urgência e emergência em hospitais e UTIs que atuam diretamente com o manejo de pacientes com a Covid-19. A paramentação, conforme o prefeito, garantirá a segurança desses profissionais e diminui o risco de infecção hospitalar.

Reuniões com lideranças

Roberto Cláudio seguirá coordenando uma série de reuniões via videoconferência com lideranças comunitárias, religiosas e empresariais para conseguir um maior engajamento da população dentro de seus bairros específicos, reforçando a importância da colaboração das comunidades para o isolamento social e a busca precoce pelos serviços de saúde para os grupos de risco ao menor sinal de sintomas gripais, além do uso de máscaras e da higienização pessoal.

As cinco novas áreas selecionadas para as reuniões seguem o critério de alertar bairros onde há disseminação acelerada da Covid-19 e casos de óbitos. Serão contempladas nos próximos dias as regiões do Antônio Bezerra, Autran Nunes e Quintino Cunha; Conjunto Ceará I e II e Genibaú, Messejana, Jangurussu, Conjunto Palmeiras e Barroso; Demócrito Rocha, Pan Americano, Bela Vista e Montese; e Presidente Vargas, Conjunto Esperança e Canindezinho.

“As reuniões com as equipes da saúde e lideranças e devem passar as mensagens dentro da casa das pessoas, ajudando-as a entenderem os riscos e quais atitudes podem empreender para se proteger e preservar a saúde dos moradores dos bairros e comunidades”, enfatizou o prefeito.

Cooperação com a Caixa Econômica Federal

Com o objetivo de evitar filas de pessoas que começam a se aglomerar nas agências da Caixa Econômica Federal em busca do saque para o auxílio emergencial, o prefeito Roberto Cláudio explicou que a Prefeitura deve atuar em cooperação com a instituição para orientar a população sobre os melhores dias e horários para o acesso ao benefício.

Agentes de fiscalização e educadores da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) atuarão, a partir da próxima segunda-feira (04/05), nas 20 agências da Caixa mais movimentadas para apoiar a organização das filas, distribuir máscaras e álcool em gel e orientar sobre distanciamento social para evitar o aumento da contaminação por coronavírus.

Procon negocia dívidas por novo canal no Whatsapp

Outra ação destacada pelo Prefeito foi a ferramenta “Negocie Procon”, lançada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) para a negociação de dívidas por meio do aplicativo de mensagens “Whatsapp” durante a pandemia do coronavírus sem precisar sair de casa.

“O Procon estará acompanhando, apoiando e aconselhando o cidadão que opte fazer essa negociação nesse momento de crise e pandemia, que agrava a situação financeira”, ressaltou. Aderiram ao formato operadoras de telefonia, bancos, operadoras de cartão de crédito e ainda concessionárias de água e de energia elétrica.

A ferramenta “Negocie Procon” está disponível pelos números de whatsapp (85) 98439-6661 e 98896-8888 e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.

Entrega de cestas básicas

O prefeito Roberto Cláudio encerrou a transmissão explicando que se inicia nesta quarta-feira (29/04) a entrega de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família que não possuem filhos em idade escolar, bem como motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas.

O gestor ressaltou que é necessário aguardar a divulgação do cronograma de distribuição, que acontecerá ao longo das próximas duas semanas, para que se tenha um fluxo adequado de pessoas e se evite a formação de aglomerações devido aos riscos de contaminação da Covid-19.