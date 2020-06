Prefeito Roberto Cláudio assina ordem de serviço para a construção do novo Gonzaguinha José Walter

O Prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio assina, na manhã deste sábado (27/06), a ordem de serviço para a construção do novo Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter (Gonzaguinha do José Walter).

O novo Hospital contará com 154 leitos, centro cirúrgico, urgência obstétrica, internação conjunta, internação clínica e atuará na saúde materno-infantil, clínica médica com leitos psicossociais, além dos atendimentos de emergência.

A população poderá acompanhar ao vivo a solenidade que será transmitida pela TV Terra do Sol, canal oficial da Prefeitura de Fortaleza, como também pelas redes sociais.

Serviço:

Assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Gonzaguinha do José Walter

Data: 27/06 (sábado)

Horário: 10h

Transmissão: TV Terra do Sol (canal 42.1) e Facebook (@prefeitorobertoclaudio)