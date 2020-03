Prefeito Roberto Cláudio autoriza diversas intervenções destinadas à comunidade do Serviluz

A Prefeitura de Fortaleza segue investindo em melhorias intersetoriais direcionadas aos territórios mais vulneráveis da Cidade. O prefeito Roberto Cláudio assinou, na noite dessa terça-feira (10), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de requalificação de vias da comunidade do Serviluz, situada na região do Cais do Porto (Regional II). Na oportunidade, o Gestor anunciou diversas ações que visam transformar o cenário social, esportivo, urbanístico e habitacional do Grande Mucuripe.

“Com a ordem de serviço, várias intervenções começam efetivamente hoje. Dentre elas, melhorias urbanísticas e habitacionais para que as famílias vivam com dignidade. Este é um território com diversos potenciais econômicos, naturais, esportivos e culturais. Será uma completa transformação no Serviluz, que já começou a receber, inclusive, um Centro de Educação Infantil e uma Escola de Tempo Integral”, introduziu o Prefeito.