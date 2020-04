Prefeito Roberto Cláudio visita obras do hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas 

O prefeito Roberto Cláudio visitou, neste sábado (4), as obras do hospital de campanha que está sendo construído no estádio Presidente Vargas, dentro da estratégia de de enfrentamento e prevenção à Covid-19.



O hospital já conta com 35% das obras concluídas, tendo sido levantada a área onde funcionará a administração, laboratório, farmácia e área de desinfecção dos profissionais.

A entrega do hospital está prevista para o dia 15 de abril. Cada bloco contará com 51 leitos, divididos em 12 enfermarias. No total, serão 204 leitos de média complexidade. O equipamento contará com estrutura lateral que poderá ser ampliada em mais 102 leitos, alcançando 306, caso seja necessário.

Durante a visita, o prefeito Roberto Cláudio, que cumpriu quarentena após testar positivo o coronavírus, falou sobre os desafios no enfrentamento Coronavírus e sobre as ações de manutenção da saúde, assistência social e econômica desenvolvidas pela Prefeitura.

“Neste momento, a gente pede que a solidariedade e o sentimento de humanidade sejam o maior valor. Temos, às vezes, diferença de credo, de ordem política, mas nada pode nos separar. Somos um só povo, uma só cidade. Temos que estar conectados para proteger e salvar vidas. A responsabilidade pessoal, a cidadania e o compromisso de cuidar da sua saúde e do outro tem que estar acima de qualquer coisa, sendo muito importante que todos protejamos a saúde de todos em Fortaleza”, declarou o prefeito da Capital.

Medidas de enfrentamento e prevenção

O prefeito Roberto Cláudio informou que a rede de Unidades de Pronto atendimento (UPAs) terá ampliação de 140 leitos, que serão entregues até o final de abril. Ele também declarou que o objetivo é tornar a torre do IJF2 em espaço de referência no tratamento à doença, com 145 leitos de UTI até o final de abril e, ao longo de maio, mais outros 30, alcançando uma estrutura com 175 leitos.

Segundo o prefeito, na próxima semana, deve chegar um lote de 15 mil testes comprados pela Prefeitura de Fortaleza para detectar a enfermidade, além de uma aquisição realizada pelo Governo Estadual. Ainda segundo Roberto Cláudio, a expectativa é que sejam gastos mais R$ 190 milhões com a saúde este ano, fora os recursos já programados.

Política de Proteção Social, Alimentar e Econômica

Para diminuir o agravamento à crise social e econômica, a Prefeitura está implantando uma política de suporte nutricional a 341 mil famílias, que estão recebendo cestas básicas.



Roberto Cláudio abordou, também, as medidas anunciado na última sexta-feira (3), que busca apoiar 22.500 trabalhadores autônomos, como feirantes, ambulantes, permissionários, artesãos e artistas populares que receberão garantia básica de subsistência, por pelo menos dois meses (abril e maio), no valor de R$ 100.

Roberto Cláudio anunciou, ainda, que nesta segunda-feira (06/04) lançará um novo conjunto de medidas de ordem fiscal e tributária que atende as necessidades de outros setores econômicos da Capital.

(*)com informação da PMF