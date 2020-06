Prefeito Roberto Cláudio visita Posto de Saúde Guiomar Arruda

O prefeito Roberto Cláudio acompanhou, na tarde dessa quinta-feira (25), iniciativas habitacionais em execução no bairro Pirambu. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o Gestor registrou sua primeira visita ao recém-entregue Posto de Saúde Guiomar Arruda. Após reforma e ampliação, a Unidade passou a disponibilizar aos moradores da Regional I cinco equipes completas da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, todas as medidas sanitárias vêm sendo adotadas para evitar aglomerações e garantir a segurança de pacientes e profissionais da Unidade.

“Estou impressionado com os cuidados realizados, com a marcação de cadeiras, a garantia do distanciamento entre as pessoas e o uso de EPIs. Esse posto, como tantos outros, tem contribuído para o enfrentamento à Covid-19 em nossa cidade”, destacou.

Nessa perspectiva, Roberto Cláudio destacou a relevância da atuação dos profissionais da Atenção Primária.

“Por meio da busca ativa a pacientes de risco e da administração de protocolos medicamentosos, associando precocemente antibióticos e corticoides, temos enfrentado este desafio”, acrescentou.

Novas unidades habitacionais

No início da tarde, o prefeito Roberto Cláudio participou, também, de reunião com o governador Camilo Santana e com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O encontro, realizado no Palácio da Abolição, marcou a retomada das obras do Residencial Cidade Jardim, ampliando a política habitacional desenvolvida na Capital.

“Serão mais 2.500 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida que permitirão a ampliação do direito à casa própria em Fortaleza”, finalizou.

