Prefeitura abre novas vagas em curso para agentes culturais

A Prefeitura de Fortaleza abre, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), novas vagas para o Programa de Formação em Produção e Gestão para Agentes Culturais. As inscrições são referentes a vagas remanescentes em duas turmas de tema “Elaboração de Projetos” e em uma turma de “Prestação de Contas”, com aulas online entre os dias 25 e 29 de maio. Confira os links de inscrição no calendário mais abaixo.

Cada turma oferta 10 vagas a serem preenchidas por ordem de inscrição. Interessados poderão se inscrever em mais de uma turma. As aulas serão transmitidas por meio do recurso “Sala de Aula” da plataforma Google Meet. Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail agenteculturalfortaleza@gmail.com.

O Programa de Formação em Produção e Gestão para Agentes Culturais é integrante do Edital das Artes de Fortaleza. Além de fomento à cultura por meio do apoio a projetos artísticos, o edital municipal dedica uma parcela de seu investimento à capacitação de agentes culturais, a fim de contribuir para a atuação consciente e protagonista de artistas, produtores e realizadores na elaboração e qualificação de projetos culturais.

Calendário

Elaboração de Projetos (Turno Tarde)

Inscrições: https://forms.gle/QRE8SRRcMwGgBEnB6

Data: 25 a 29 de maio de 2020

Hora: das 13h30 às 16h30

Vagas: 10

Gratuito

Elaboração de Projetos (Turno Noite)

Inscrições: https://forms.gle/yuxbuxP91kPwLtgh9

Data: 25 a 29 de maio de 2020

Hora: das 18h30 às 21h30

Vagas: 10

Gratuito

Prestação de Contas

Inscrições: https://forms.gle/RnekaHFn9v2ZkeoM7

Data: 25 a 29 de maio de 2020

Hora: das 18h30 às 21h30

Vagas: 10

Gratuito