Prefeitura anuncia auxílio para 17 mil e 500 trabalhadores autônomos da capital

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou nesta sexta-feira (3), uma nova etapa de ações que visam a proteção social em meio ao enfrentamento da pandemia de coronavírus na capital. Em live no facebook, o líder municipal afirmou que a nova ação contemplará os 17 mil e 500 ambulantes, feirantes, permissionários e artesãos cadastrados oficialmente pelo município até o dia 31 de março deste ano.

A ideia é que seja encaminhada uma lei para Câmara Municipal afim de permitir que os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, que fornece políticas de microcréditos para empreendedores, sejam utilizados como um política de auxílio e apoio a renda dos autônomos mais vulneráveis.

As mais de 17 mil famílias contarão com o auxílio de R$ 100, entregue por dois meses (abril e maio). Caso a Câmara aprove a lei em regime de urgência, a prefeitura realizará chamamento público nominal aos que já estão cadastrados para fazer o cadastramento do pagamento até o fim do mês de abril e do mês de maio.