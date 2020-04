Prefeitura apresenta, neste sábado, detalhes sobre o funcionamento do hospital temporário no Estádio Presidente Vargas

Para apresentar os detalhes sobre a obra e o funcionamento do Hospital de Campanha instalado no Estádio Presidente Vargas, a Prefeitura de Fortaleza realiza uma coletiva de imprensa neste sábado (18), às 14h30.

Durante a coletiva, o prefeito Roberto Cláudio e a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Joana Maciel, falarão sobre o acolhimento e a internação dos primeiros pacientes com sintomas da Covid-19 e a entrega antecipada do bloco de enfermaria com 51 leitos.

O bloco possibilitará o atendimento de pacientes encaminhados das Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e outros hospitais municipais que precisam de acompanhamento específico.

A entrevista será realizada no Estádio Presidente Vargas e, para evitar aglomeração, haverá um número controlado de profissionais, garantindo a realização dos protocolos de segurança na prevenção ao Coronavírus, ao mesmo tempo em que terá transmissão pelo perfil do prefeito Roberto Claudio no Facebook (@prefeitorobertoclaudio).

Serviço:

Coletiva de imprensa Hospital de Campanha no Estádio Presidente Vargas

Data: 18/04 (sábado)

Horário: 14h30 horas

Local: Rua Marechal Deodoro, 1187 – Benfica

Facebook: @prefeitorobertoclaudio