Prefeitura continua realizando serviços de arborização durante a quarentena

A Prefeitura de Fortaleza, através da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), continua realizando serviços de arborização e manutençaõ de parques e praças durante o período de isolamento social, motivado pela prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Com o atendimento presencial suspenso temporariamente, o serviço de o serviço de recolhimento de árvores caídas, podas, cortes de árvores, limpeza (capinação e roço) de praças e áreas verdes pode ser acionado por telefone, através do número 156, por e-mail, ouvidoria@urbfor.fortaleza.ce.gov.br, e por WhatsApp 98682-2269.

As equipes da Urbfor estão realizando suas atividades de acordo com as orientações das autoridades de Saúde, e estão garantindo a manutenção dos parques e praça de Fortaleza, além de seguir com a produção de mudas no Horto Municipal e manter todos os cuidados com os animais do Zoológico Municipal Sargento Prata.

Serviço

Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor)