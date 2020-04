Prefeitura de Caucaia amplia ações e anuncia distribuição de 500 mil máscaras reutilizáveis

A Prefeitura de Caucaia anunciou nesta quinta-feira (09), mais uma medida para fortalecer o combate a proliferação do coronavírus. O município vai adquirir e distribuir para a população do município 500 mil máscaras reutilizáveis de tecido. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará responsável pela entrega das máscaras e divulgação da logística de distribuição do material. A previsão é que estejam disponíveis no final da segunda quinzena do mês deste mês de abril.

A medida é em atendimento ao decreto assinado pelo Prefeito Naumi Amorim, nº 1.104, publicado no dia 06 de abril de 2020 no diário Oficial do Município (DOM), que “recomenda a todos as pessoas, quando da necessidade de circulação no território caucaiense, o uso de máscara de proteção, ainda que artesanal ou caseira”.

O documento ressalta ainda que “somente poderão ser atendidos pelos estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, pessoas fazendo o uso de máscara de proteção, ainda que artesanal ou caseira”.

Segundo o Prefeito Naumi Amorim, “estamos agindo de forma rigorosa para preservar a saúde da nossa população diante desta pandemia”. Ele acrescenta que não tem medido esforços para lutar e por em prática as medidas possíveis e necessárias. “Também é recomendado o uso contínuo dentro de casa se houver algum familiar com sintomas”, acrescenta.

O secretário Municipal de Saúde, Moacir Soares, enfatiza que o uso das máscaras é uma medida preventiva.