Prefeitura de Caucaia antecipa pagamento dos servidores públicos municipais

Os salários dos servidores públicos municipais de Caucaia, referentes ao mês de março, estarão disponíveis para saque a partir desta terça-feira (24). A Prefeitura, preocupada com o cenário econômico das famílias em virtude da pandemia do Coronavírus, antecipou o pagamento da folha que, atualmente, soma mais de R$ 22 milhões.

A antecipação do pagamento dos salários se soma a uma série de medidas anunciadas pela gestão municipal, com o intuito de controlar a disseminação no coronavírus em Caucaia.

“Cabe a Prefeitura adotar medidas administrativas e reforçar as equipes de saúde, mas cabe também a população fazer sua parte é esse momento requer o que tem se chamado de isolamento social”, destaca o prefeito Naumi Amorim.

Segundo a Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento, a Prefeitura iniciará amanhã (24) o pagamento do fundo geral (todas as secretarias e órgãos, exceto saúde e educação). Os servidores da saúde receberão seus pagamentos na quinta-feira (26). Já os servidores da educação, terão seus salários na conta na sexta-feira (27).

O pagamento do salário mantém a série histórica iniciada pela Prefeitura de Caucaia em janeiro de 2017, quando a atual administração municipal começou a não atrasar a remuneração dos servidores.

“Nós temos pensado sempre no funcionalismo público, e numa situação como esta que o país e o mundo estão vivendo, precisamos valorizar ainda mais os nossos servidores. Queremos que todos possam cuidar de si e dos seus, assim decidimos antecipar o pagamento, pensando mais uma vez na saúde e bem-estar de todos”, pontua o titular das finanças, Marcus Mota.

Nesta segunda-feira (23) os aposentados e pensionistas do município já tiveram seus salários depositados em conta.