Prefeitura de Caucaia disponibiliza nova vacina meningocócica nos postos de saúde

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza a partir desta semana nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) a nova vacina Meningocócica ACWY para adolescentes de 11 e 12 anos de idade. As mais de 3.500 doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde já foram distribuídas nas 45 salas de vacinação do município localizadas dentro das UAPS.

A vacina era encontrada apenas na rede privada de vacinação. Agora, está disponível na rede pública para a população.

“Esta é uma vacina conjugada quadrivalente, que protege de meningites e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y”, esclarece o coordenador do Departamento de Imunização da SMS, Luiz da Silva.

“Vale ressaltar que é muito importante apresentar o cartão de vacinação para atualização de outras vacinas também”, afirma.

A meningite meningocócica é uma das formas mais graves da meningite bacteriana e pode levar à morte em menos de 24 horas. Em 2018, o Brasil registrou 1.072 casos da doença e 218 mortes.

A meningite é uma inflamação nas meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus e bactérias ou, de forma menos comum, por fungos, parasitas, medicamentos e tumores.

A transmissão da doença meningocócica é feita por gotículas ou secreções do nariz e gargantas de pessoas contaminadas pela bactéria. Algumas pessoas podem apresentar e transmitir a bactéria sem estarem doentes.

SERVIÇO

NOVA VACINA MENINGOCÓCICA ACWY ESTÁ DISPONÍVEL NAS SALAS DE VACINAÇÃO DE CAUCAIA

Público alvo: Adolescentes com 11 e 12 anos de idade.

Onde: Salas de Vacinação das UAPS. Confira abaixo o endereço das 45 UAPS do município.

Hora: 8h as 12h e 13h as 16h30

LOCALIZE O POSTO MAIS PERTO DE VOCÊ.

UBS Centro de Assistência à Criança (Caic)

Rua Antônio Baia, N°303 Padre Júlio Maria.

UBS Dr. Joaquim Braga

Rua 103, s/n, Planalto Caucaia.

UBS Maria dos Passos Matias Gomes

Rua da Consolação, s/n, Novo Pabussu.

UBS Maria Firmino Mendes (Dona Cotinha)

Rua: Pedro Gomes Da Rocha, 261 – Centro.

UBS Terezinha Lima Moreira

Rua Paulo Gomes Silva, nº 49, Parque Soledade I.

UBS Ana Clara De Castro Moreira – Parque Soledade II

Rua Porcina Leite, nº 161, Parque Soledade.

UBS Ernando Pires de Sousa

Rua da Praia, s/n, Iparana.

UBS Francisco Ferreira da Silva

Rua Nossa Senhora das Graças, s/n, Itambé.

UBS Maria dos Santos Menezes

Rua H, s/n, Icaraí/Barra Nova.

UBS Célia Nascimento

Rua Rita Barbosa Lima, s/n, Jardim Icaraí.

UBS Maria Helena Aguiar

Rua Principal, s/n, Cumbuco.

UBS Pedro Gabriel de Oliveira

Rua A, s/n, Parque Leblon.

UBS Rita de Cássia Oliveira Eugênia

Rua 15, s/n, Loteamento Nova Caucaia, Mestre Antônio.

UBS José Rodrigues dos Santos

Rua Central, s/n, Tabuba/Parazinho.

UBS Valdenúzia Moreira Bastos

Rua Principal, s/n, Pacheco.

UBS João Rodrigues da Silva

Rua Coronel Correia, nº 1.732, Genipabu.

UBS Luiz Costa Vieira

Rua Chagas Miguel, nº 927, Capuan

UBS Emanuel Gomes da Silva

Rua Central, Toco.

UBS Júlia Pessoa de Araújo

Rodovia Raimundo P. de Araújo, s/n, Mirambé.

UBS Maria de Jesus Ferreira

Rua Marcos Couto Bezerra, s/n, Picuí.

UBS Rocilda Oliveira Pontes

Rua 252, nº 121, Metrópole.

UBS Sérgio Rodrigues Teixeira

Avenida D, s/n, Conjunto Nova Metrópole.

UBS Ametista de Oliveira Bastos

Rua H, nº 59, Nova Guadalajara/Jurema.

UBS Antônio J. P. Machado

Rua Centro Oeste, s/n, Araturi, na Associação Guadalajara.

UBS C. Integrado de Desenvolvimento Infantil (Cidi)

Rua Nova Alvorada, nº 490, Marechal Rondon.

UBS Francisca Carlota de Matos

Rua Acapulco, s/n, Guadalajara/Jurema.

UBS Francisca de Fátima L. da Costa

Rua Araquém, nº 1317, Parque Potira.

UBS Francisco Paulo Pontes

Avenida Dom Almeida Lustosa, s/n, Marechal Rondon.

UBS Capemi

Avenida Dom Almeida Lustosa, nº 4395, Marechal Rondon.

UBS Afonso de Medeiros

Rua 5, s/n, Tabapuá.

UBS Dr. Francisco Djalma Soares

Quadra 49, Tabapuazinho.

UBS Ednir Carneiro Galeno

Rua Potiguar, s/n, Potira I.

UBS Giselda Magalhães Bezerra

Rua Paracatu, s/n, Potira II.

UBS Maria de Lourdes Gomes Dantas

Rua Ubajara, s/n, Parque Albano.

Ubs Maria Bernadete Mourão Matos

Rua 17, s/n, Novo São Miguel.

UBS Velho São Miguel

Rua São Pedro, s/n, Velho São Migue.l

UBS Dr. Renato Braga

BR-020, Km 28, Bom Princípio.

UBS José Maria Matos

BR 020, Caraussanga.

UBS Nilda Matos Brito de Miranda

BR-020, Tucunduba/Campinas.

UBS Eduardo Nogueira Jr

Rua Solimões, nº 521, Arianópolis.

UBS Tecla Gonzaga Sales

Estrada do Garrote, s/n, Tabuleiro Grande.

UBS Maria F. do Nascimento

Rua Central, s/n, Matões.

UBS João Marcolino de Oliveira

Rua Central, s/n, Sítios Novos.

UBS Inácio Monteiro Gondim

BR-222, s/n, Catuana.

UBS Antônio Brasileiro

BR-222, Km 205, s/n, Primavera.

UBS Comunidade Indígena Padre Júlio Maria, no Padre Júlio Maria

Rua das Flores, Padre Júlio Maria.