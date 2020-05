Prefeitura de Caucaia disponibiliza testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus

A Prefeitura de Caucaia disponibilizou em toda a rede de saúde do município testes rápido para o diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). Mais de 3 mil já foram realizados no público alvo, que são profissionais da saúde e da segurança (guardas municipais, polícia militar e civil, salvamento, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, etc.), e idosos acima de 60 anos.

Segundo protocolos emitidos pelo Ministério, o teste rápido só é realizado em pacientes após 10 dias em que apresentou algum sintoma da doença. “Caso apresente sintomas leves, o paciente deve ir a qualquer unidade de saúde onde será avaliado por um médico ou enfermeiro. A partir disso realizar a avaliação e seguir o protocolo, os profissionais de saúde realizam o agendamento para o teste”, conta a coordenadora da Atenção Primária de Caucaia, Vilalba Carlos.

Ao todo, 30 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Caucaia realizam o teste após agendamento. Outras 15 UAPS realizam o agendamento e encaminham os pacientes para realizar o teste nas unidades que possuem o teste.

“Quando agendado, o paciente retorna para a Unidade para realizar o exame. O resultado sai em poucos minutos”, afirma Vilalba. No Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha o teste rápido é realizado apenas em pacientes internados.