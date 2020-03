Prefeitura de Caucaia inicia cadastro reserva para profissionais da saúde

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou chamamento público para a formação de cadastro reserva de Técnicos de Enfermagem, Bioquímicos e Farmacêuticos. Os interessados podem se inscrever no site da Prefeitura.

“Esta é mais uma da série de medidas que estamos executando com o intuito de controlar a disseminação do coronavírus em Caucaia. Quando tivermos necessidade, os profissionais serão convocados. Estamos nos prevenindo para atuar com rapidez no chamamento destes profissionais”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

O chamamento é composto por dois programas já mantidos pela SMS: Saúde Perto das Comunidades, para profissionais Bioquímicos (Assessor de Saúde IX) e Farmacêuticos (Assessor de Saúde VI), e o Saúde Perto de Você, para profissionais Técnicos de Enfermagem (Assessor de Saúde XX). Após a inscrição on line, o profissional deve enviar em até dois dias úteis por e-mail ao Departamento de Recursos Humanos da SMS os documentos necessários para finalização do cadastro.

Convocação

A Prefeitura de Caucaia também iniciou nesta segunda-feira (23) o processo de convocação em caráter emergencial de 15 enfermeiros, sendo 10 para atuação no Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha e cinco para as Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS). A convocação também será para 3 bioquímicos e 1 farmacêutico.

Insumos

Entre outras medidas tomadas pela gestão municipal no combate a proliferação do coronavírus no município está a locação de duas ambulâncias que já estão disponíveis para o transporte de pacientes em estado grave com suspeita da doença. Os veículos estão à disposição do Hospital Abelardo Gadelha da Rocha e das UAPS.

“Desde o último sábado (21), estamos recebendo de fornecedores diversos materiais adquiridos como toucas descartáveis, luvas, protetor ocular e sabonete líquido”, afirma o secretário de saúde, Moacir Soares. Os materiais estão sendo distribuídos no Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, na Maternidade Santa Terezinha, no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e na Clínica do Homem.