Prefeitura de Caucaia inicia entrega do 2º lote de tíquetes vale gás

A Prefeitura de Caucaia iniciou nessa quinta-feira (04) a entrega do 2º lote dos tíquetes vale gás apenas para pessoas com nome que iniciem com a letra F até M, em ordem alfabética. A entrega encerra nesta sexta-feira (05) nos 11 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Caucaia.

Abaixo estão disponíveis as listas com o nome completado de beneficiados de cada Cras. É importante ficar atento em qual Cras seu nome está disponível para receber o tíquete vale gás. Os Cras funcionam entre 9h e 13hs e o beneficiário deve comparecer com documentos CPF, RG, NIS e comprovante de endereço.

Nesta segunda etapa, 1.864 pessoas serão beneficiadas. Pessoas que possuem nome com inicial N em diante a partir de lista alfabética, serão beneficiadas na terceira etapa com data ainda a ser divulgada.

A ação faz parte de uma série de medidas adotadas em parceria com a Prefeitura de Caucaia e o Governo do Estado do Ceará para o apoio a pessoas que necessitam cumprir o isolamento social devido a pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Tudo ocorreu na maior normalidade neste primeiro dia e agradecemos muito o apoio da população nas medidas de segurança em saúde como trazer a sua caneta para assinar os documentos e utilizar máscaras”, comenta a secretária de Desenvolvimento Social (SDS) de Caucaia, Ana Cristina. Os trabalhos recebem o apoio da Guarda Municipal de Caucaia e a Polícia Miliar.

Ao todo, mais de 5.400 pessoas serão beneficiadas em Caucaia com a entrega do tíquete vale gás. Na primeira etapa, 1.865 pessoas receberam o vale gás.

CONFIRA ABAIXO OS CRAS E ENDEREÇOS, ALÉM DA LISTA COM O NOME DOS BENEFICIADOS EM CADA CRAS NESTA 2ª ETAPA.

Cras Metrópole

Endereço: Rua 127, n 118.

E-mail: crasmetropole@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Litoral – Icaraí

Endereço: Rua Ivan Bezerra, n 42 – Camurupim.

E-mail: crasicarai@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Capuan

Endereço: Rua Coronel Pinho S/N.

E-mail: crascapuan@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Sede

Endereço: Rua José Pontes S/N.

E-mail: crassede@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Antônio Façanha de Menezes – Grilo

Endereço: Rua Júlia da Silva Oliveira, 852.

E-mail: crasgrilo@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Parque das Nações

Endereço: PN – Rua Nove 130, Conj. Novo São Miguel.

E-mail: crasnacoes@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Planalto

Endereço: Rua 106, n 344.

E-mail: crascaic@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Guadalajara

Endereço: Rua Acapulco, nª 706, esquina com Rua Saci.

E-mail: crasguadalajara@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Doutor José Turíbio de Souza – Araturi

Endereço: Rua Central, s/n.

E-mail: crasaraturi@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.



Cras Matões

Endereço: Rua José Paulino de Morais, S/N.

E-mail: crasmatoes@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.

Cras Pedro Thomé Rodrigues – Jurema

Endereço: Rua Mateus Lemos S/N.

E-mail: crasjurema@sas.caucaia.ce.gov.br

Clique no link e confira o nome dos beneficiados que devem receber o vale gás neste Cras.



ONDE SOLICITAR O GÁS

Arianópolis

Endereço: Rua das Flores, 250.

Telefone: 3213-1277

Celular: 98879-2194

Potira

Endereço: Rua Anhanga, 962.

Telefone: 3237-1756.

Celular: 98824-3636.