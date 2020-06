Prefeitura de Caucaia inicia obras de pavimentação no Capuan e Jandaiguaba

A Prefeitura de Caucaia iniciou obras de infraestrutura nos bairros Capuan e Jandaiguaba para a recomposição de vias com revitalização em pedra tosca e pavimentação asfáltica. Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e também chegarão ainda esta semana nas localidades Jardim do Amor e Genipabu.

“Com o fim da quadra chuvosa iniciamos os trabalhos de recuperação das vias onde foram mais castigadas pela chuva. Estamos garantindo um melhor trânsito de pessoas que precisam procurar atendimento médico ou serviços essenciais durante este isolamento social causado pela pandemia”, comentou o Prefeito Naumi Amorim.

No Capuan serão beneficiadas as Ruas Chagas Miguel, Joaquim Gaspar, José Alexandre e Rua do Campo. Na Jandaiguaba, recebem as melhorias as ruas José Holanda Nogueira e Padre Cícero. A estrada do Lameirão, também receberá intervenção, com pavimentação em pedra tosca para melhorar o tráfego da linha de ônibus.

Na Jandaiguaba, outras ruas também estão sendo contempladas com recuperação de vias, terraplanagem e limpeza. A Rua Padre Cícero começou a receber os serviços hoje. A equipe seguirá as intervenções pelas ruas do Grupo, Santa Rita e Juarez Andrade.