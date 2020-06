Prefeitura de Caucaia inicia pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores na próxima segunda

A Prefeitura de Caucaia paga, a partir da próxima segunda-feira (22) a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados do município. O pagamento da primeira parcela vai injetar na economia local cerca de R$ 10,5 milhões.

“Mesmo com a problemática financeira ocasionada pela pandemia, estamos priorizando o servidor. Esperamos também aquecer o comércio local que aos poucos, está voltando a sua normalidade”, comenta o Prefeito Naumi Amorim.

A antecipação de cerca de 10 dias do pagamento da primeira parcela em relação ao pagamento do ano passado, se soma ao pacote de medidas anunciadas pela Prefeitura de Caucaia para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

“É um recurso extra fundamental pra muitos trabalhadores saírem do vermelho. Por isso que fazemos todo o esforço possível pra que ele saia o quanto antes”, ressaltou Naumi.

A Prefeitura de Caucaia, por meio do Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC), também antecipou a primeira parcela do 13º para os aposentados e pensionistas do município, que aconteceu no dia 26 de março. O pagamento acontece geralmente no mês de julho.

“Fizemos nossa parte. Precisamos cuidar dos nossos aposentados, eles já nos serviram muito. Esse adiantamento facilitou a compra de alimentos, remédios e outras necessidades”, destaca o prefeito Naumi Amorim.