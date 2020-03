Prefeitura de Caucaia institui comitê de combate ao coronavírus; Caucaia segue sem casos

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), instituiu nesta segunda-feira (16) a criação do Comitê Executivo Operacional de Enfrentamento ao Coronavírus. O objetivo é acompanhar as ações do plano de prevenção à doença, que estão sendo discutidas, apresentadas e implementadas desde o último mês de fevereiro.

Caucaia não tem casos confirmados da doença. As duas ocorrências suspeitas até hoje foram descartadas por exames laboratoriais da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

“Estamos monitorando todos os cenários desde que a pandemia foi decretada. Toda a estrutura da rede municipal de saúde de Caucaia está mobilizada”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

Secretário municipal de Saúde, Moacir Soares destaca que, como medida de segurança, já foi autorizada a aquisição de mais insumos (máscaras, álcool, luvas, saneantes) para o combate ao vírus.

“É possível que tenhamos que fortalecer nossa rede de saúde. Todas as nossas unidades estão seguindo os protocolos estabelecidos pelo Governo Federal e pelos organismos internacionais”, frisa o gestor.

Profissionais da Atenção Básica, como os que compõem o Núcleo de Atenção à Saúde da Família (Nasf), levam à população de Caucaia, durante atendimento domiciliar, informações de prevenção e cuidados. O Programa Saúde na Escola (PSE), que promove ações em saúde nas unidades educacionais, atua com palestras. E o Departamento de Mobilização Social da SMS também oferece ações educativas em vias públicas de Caucaia.

ATENDIMENTO

Em casos de sintomas leves de gripe, a SMS recomenda que o paciente procure qualquer um dos 45 postos de saúde de Caucaia. Casos com sintomas mais avançados, como cansaço e falta de ar, a SMS recomenda procurar atendimento nos equipamentos de urgência e emergência, como as UPAs da Jurema e do Centro, além do Hospital Abelardo Gadelha da Rocha, no Parque Soledade.

Nos casos mais graves, o paciente será encaminhado ao Hospital São José de Doenças Infecciosas, em Fortaleza, referência no atendimento para testagem do coronavírus.