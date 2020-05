Prefeitura de Caucaia leva ações em saúde para Casas e Abrigos de Idosos

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quinta-feira (14) uma ação em saúde na Casa de Repouso de Idosos Nossa Senhora Aparecida, localizada no Icaraí. A atividade faz parte das ações desenvolvidas pela gestão no combate ao novo coronavírus (Covid-19) e focam as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), levando vacinação, distribuição de máscaras reutilizáveis de tecido e testes rápido para a Covid-19.

Caucaia possui sete ILPI’s com um total de 289 idosos. Os 120 funcionários de todas estas instituições também recebem atendimento.

“Realizamos aferição de pressão arterial, medição de temperatura e glicemia. Se for identificado algum paciente com sintomas mais graves e testado positivo para o coronavírus, ele é isolado e realizamos o monitoramento 24 horas por dia durante 14 dias”, comenta

Rebeca de Andrade, enfermeira da Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) do Jardim Icaraí.



A ação é realizada pela equipe de enfermeiros, técnicos em enfermagem e um médico da UAPS’s de onde a ILPI está localizada.

“Caso esse paciente tenha um perfil para encaminhamento para unidade hospitalar, também realizamos todos os procedimentos e encaminhamos para o hospital municipal ou alguma UPA”, conta.

“Embora sejam instituições particulares, elas (Instituições para Idosos) estão localizadas nos territórios de atuação da atenção primária, então precisamos avaliar estes idosos por ser um grupo de risco”, comenta Vilalba Carlos, coordenadora da Atenção Primária da SMS.

Os testes rápidos foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) e são destinados para profissionais da saúde, da segurança, idosos que moram em ILPI’s e idosos acima de 60 anos.

“Mesmo assim ainda há critérios para a realização do teste, como o paciente apresentar sintomas”, conta Vilalba.

Durante os próximos dias, outras instituições serão visitadas: Casa de Repouso Sonho Encantado (Mestre Antônio), Nossa Senhora de Fátima (Jardim Icaraí), Casa de Amparo ao Idoso Aconchego de Santa Luzia e Casa de Repouso Recanto da Felicidade (Pacheco), Lar para Idosos JD’Melo (Capuan) e Lar Três Irmãs (Tabuleiro Grande).