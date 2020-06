Prefeitura de Caucaia leva mutirão de limpeza aos bairros

A Prefeitura de Caucaia iniciou um mutirão de limpeza com varrição e capinação no bairro Nova Metrópole, no distrito Jurema. As ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) com cerca de 20 homens que trabalham em turnos alternados.

“Estamos trabalhando com todas as medidas de segurança em saúde devido a pandemia. Utilizamos máscaras e evitamos o contato próximo. O trabalho fica mais ágil devido o isolamento social com poucas pessoas nas ruas”, comenta o titular da pasta, Assis Medeiros.

O principal objetivo da ação é a eliminação de focos e proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. “Vamos trabalhar para chegar ao maior número possível de ruas em todo o município. Esta é uma grande ação em combate as arboviroses”, disse.

No início desta semana o mutirão esteve no bairro Parque Albano. Na última semana, os trabalhos foram concluídos na Praia da Tabuba, com varrição e capinação na Escola Luiza Correia Sales, na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) José Rodrigues dos Santos e na Praça Central.

A SPSPTrans também realizou esta semana riacho Urucutuba, no bairro Arianópolis. Segundo Assis Medeiros, um cronograma foi montado para os mutirões passarem por todos os bairros do município.