Prefeitura de Caucaia oferta cursos de qualificação profissional online gratuito

A Prefeitura de Caucaia iniciou nesta quinta-feira (04) as inscrições para cursos gratuitos online de qualificação profissional. Serão 600 vagas distribuídas em seis cursos rápidos com duração de até duas semanas: Excel Avançado, Assistente Contábil, Desenvolvedor de Sites (wordpress), Operador de Caixa, Finanças Pessoais e Melhor Atendente.

Todos os concluintes receberão certificado. Para se inscrever é necessário morar em Caucaia e ter idade mínima de 14 anos. As inscrições podem ser feitas por este link. Em seguida, basta aguardar o contato por telefone dos consultores com a confirmação da confirmação da inscrição e instruções para o início do curso.

A iniciativa é uma parceria do Sine Municipal, veiculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Caucaia, com a empresa On Byte. “Esta é uma grande oportunidade para quem quer retornar ao mercado do trabalho ou até mesmo para quem quer atualizar o seu currículo para entrar no mercado”, comenta o diretor do Sine Municipal de Caucaia, Alexandre Fonseca.

“Diante deste cenário de pandemia onde as pessoas estão sofrendo os impactos com a falta de vagas, esta é uma oportunidade em se qualificar ou requalificar para quando retornarmos a nossa economia e as vagas abrirem novamente”, finaliza.

SERVIÇO

Sine Municipal oferece cursos de qualificação profissional online gratuito

Inscrições abertas: quinta-feira (04/06) neste link.