Prefeitura de Caucaia prorroga prazo de pagamento de IPTU 2020

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Caucaia prorrogou o prazo do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020. O decreto prorrogando as datas foi publicado no Diário Oficial do Município na última quinta-feira (02/04).

A medida é mais uma ação da prefeitura para o enfrentamento da crise do novo coronavírus (Covid-19). “Todos nós sabemos o período de crise que estamos passando, não só na saúde, mas também uma grande crise financeira da população. Por isso, pensamos na prorrogação das datas de pagamentos do IPTU, assim nosso povo terá um momento a mais para se programar”, disse o prefeito Naumi Amorim.

Segundo o decreto, o pagamento do IPTU deverá ser efetuado nas seguintes modalidades de prazos e vencimentos: para os munícipes que optarem pelo pagamento em cota única, o prazo final é até o dia 30 de maio para efetuar o pagamento com 15% de desconto. O desconto é válido para os imóveis que não possuam débito de IPTU anterior.

A outra forma de efetuar o pagamento é parcelando em até 08 (oito) vezes, sem desconto, com os vencimentos em todo o dia 30 de cada mês, começando a primeira parcela em 30 de maio, seguindo por todos os meses até finalizar a última parcela em 30 de dezembro.

Com o aumento na quantidade de parcelas, o valor mínimo de cada cota também foi alterado, em relação ao ano passado. Saiu de R$ 67,79 (até o ano passado) para R$ 52,83 (este ano) – impactando menos no bolso do cidadão.

SERVIÇO

SEFIN DISPONIBILIZA SERVIÇOS ON LINE AO CONTRIBUINTE

Dúvidas: (85) 9.8948-5403

Site: www.sefin.caucaia.ce.gov.br