Prefeitura de Caucaia prossegue com pagamentos de salários de servidores nesta sexta

A Prefeitura de Caucaia iniciou nessa quinta-feira (28) o pagamento do salário referente ao mês de maio dos servidores das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia e de Saúde, as duas maiores pastas da administração municipal.

A partir desta sexta-feira (29), será pago o salário dos servidores das demais secretarias, com total de R$ 4,4 milhões. Ao todo, mais de R$ 23,7 milhões serão injetados na economia de Caucaia.

O pagamento do salário mantém a série histórica iniciada pela Prefeitura de Caucaia em janeiro de 2017, quando a atual administração municipal começou, de não haver atraso na remuneração dos servidores. Desde então, somente em dois meses a gestão efetuou os depósitos no começo do mês seguinte – e, ainda assim, antes do quinto dia útil, data limite para a transação ser feita.