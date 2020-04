Prefeitura de Caucaia recebe os primeiros kits alimentação

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SME), juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), recebeu nessa terça-feira (07) milhares de kits alimentares que serão distribuídos para as famílias de alunos da rede de ensino do município. Serão beneficiadas um total de 55 mil famílias caucaienses.

“Precisamos continuar com os cuidados aos nossos alunos mesmo neste momento de quarentena dentro de casa”, ressaltou o Prefeito Naumi Amorim.

Os kits foram enviados para escolas situadas na Jurema e na BR-020. As escolas Francisca Alves, Osmar Diógenes e Cosme e Damião, na Jurema, foram as primeiras. Já na região da BR-020, receberam os kits as escolas: José Nunes de Miranda, Iara Guerra, Cristiano Nunes de Melo, Belo Monte, Neli Sales, Aluísio Pereira e Pedro Paulinho.

Segundo a secretária de educação, Camila Bezerra, a distribuição em outras unidades da rede municipal de ensino segue nos próximos dias. “Até a próxima quinta (09/04) receberemos mais 40 mil kits. Vamos distribuindo em todas as escolas para em seguida, repassar aos pais dos alunos”, ressalta.

A iniciativa vem de acordo com o Decreto n.º 1.097, de 16 de março de 2020 que declarou situação de emergência em saúde no âmbito do município de Caucaia e uma série de medidas para enfrentamento e contenção da infeção humana provocada pelo novo coronavírus (Covid-19).