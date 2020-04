Prefeitura de Caucaia vai disponibilizar ferramenta de acesso às despesas com ações de combate a Covid-19

A Prefeitura de Caucaia vai disponibilizar em seu site, uma ferramenta para acompanhamento das despesas que estão sendo realizadas pela administração municipal nas ações de combate ao coronavírus (Covid-19). A previsão é de que até a próxima sexta-feira (24), o link já possa ser acessado pelos usuários.

A medida visa tornar os processos administrativos cada vez mais transparentes e acessíveis a qualquer cidadão.

“É uma das formas mais ágeis que encontramos para mostrar a todos como estamos agindo diante desta pandemia. E o principal, ser fonte de informação segura para evitar a propagação de notícias falsas e denúncias infundadas que possam circular na internet”, comentou o Prefeito Naumi Amorim.

A ferramenta “Receitas e Despesas Específicas para o combate ao Covid-19” reúne os processos de contratações realizados pela Prefeitura de Caucaia para o andamento de ações na prevenção e combate ao novo coronavírus. Entre os itens que podem ser pesquisados, estão: Receita; Lançamentos; Empenhos; Liquidações; Pagamentos; Contratos;

Será uma aba específica no site da Prefeitura com um link com informações dos contratos, empenhos e outros processos em relação ao novo coronavírus. A disponibilidade do link e das informações seguem as orientações do Ministério Público e do Tribunal de Contas.