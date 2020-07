Prefeitura de Cedro confirma pagamento da primeira parcela do 13º salário para sexta-feira

Com o pagamento da primeira parcela, serão injetados aproximadamente R$ 733.000,00 na economia.

“Estamos mantendo firme o compromisso que assumi com os servidores públicos, por oito anos consecutivos, de fazer os pagamentos em dia. Nesses tempos difíceis que atravessamos, o governo municipal compartilha da alegria dos servidores com um recurso que bem sabemos fará a diferença na vida de todos”.

Apesar da queda da arrecadação por conta da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura trabalhou com organização e esforço para garantir o desembolso no mês de julho.

“Isso só é possível porque Cedro se preparou nos últimos anos, com uma gestão moderna, consequente e um planejamento estratégico que nos permitiu ter hoje nossas contas equilibradas”, explica o secretário de finanças, Adriano José.

Pelas projeções, a segunda parcela do 13º salário será paga normalmente em dezembro. Na avaliação dos servidores municipais, o cumprimento do prometido pela gestão municipal é mais uma ação de valorização.

(*)com informação da Prefeitura de Cedro