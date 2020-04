Prefeitura de Cedro intensifica bloqueio contra Aedes aegypti no Jardim Afonso Celso

Apesar da confirmação de apenas este caso em 2020, o Governo Municipal volta as atenções para o combate ao mosquito, no momento em que a prioridade é evitar a contaminação pelo coronavírus. O enfrentamento ao Aedes aegypti faz parte do plano anual, e todas as Secretarias estão engajadas.

“Estamos adotando as medidas necessárias em benefício de toda a população, ressaltando que o combate ao mosquito é tarefa constante da nossa gestão”, explica o prefeito Dr. Nilson Diniz.

Entre as medidas adotadas, além do bloqueio de quarteirões para a aplicação de larvicidas para o controle de vetores – por meio de bombas costais, estão a coleta de lixo diária, a massificação de campanhas educativas pela internet e pelo rádio, além da limpeza de canais, ampliação de visitas domiciliares dos agentes nos bairros e limpeza de ruas e avenidas.

Para o Agente de Endemias Késio Paulo, o trabalho pontual no bairro Jardim Afonso Celso foi intensificado por se tratar desse caso confirmado de dengue.

E faz um alerta:

“Quando os profissionais estiverem nas ruas, abram as portas de suas casas e vão para o quintal, para facilitar o trabalho deles. A medida agiliza o processo de eliminação do foco do mosquito. O bloqueio será feito, preferencialmente, entre 17 horas e 19 horas”, pontua.

Ainda essa semana, estão previstos bloqueios na Vila Operária, no Alto da Floresta e em Fátima. Carro de som volante fará a divulgação de medidas preventivas.

“O caso do Jardim Afonso Celso nos impõe a retomada de várias medidas emergenciais”, explica a secretaria de Saúde, Sayonara Moura.

A mesma ação já aconteceu, esse ano, nos bairros Prado, Pega Avoante, Açude Novo, Açude Velho e Alto do Padeiro. O trabalho conta com o apoio das Secretarias de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e de Infraestrutura, com a remoção de entulhos e limpeza de canais. Além de orientações com as profissionais Agentes Comunitárias de Saúde (ACS).

Situação de Cedro

Confira os números atualizados no município (casos notificados, descartados e confirmados), de acordo com o Boletim Epidemiológico gerado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Online), dessa terça-feira (28).

DENGUE

Notificados: 07

Descartados: 04

Confirmados: 01

Sob investigação: 02

CHIKUNGUNYA

Notificados: 02

Descartados: 00

Confirmados: 00

Sob investigação: 02

ZIKA

Notificados: 00

Descartados: 00

Confirmados: 00

Sob investigação: 01