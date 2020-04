Prefeitura de Fortaleza cria comitê de controle, transparência e governança para o período de pandemia

O prefeito Roberto Claudio assinou decreto, nesta quinta-feira (09), criando o Comitê de Controle, Transparência e Governança para acompanhar e orientar todos os atos de governo, neste período de pandemia do coronavírus em que o Município decretou estado de calamidade pública.



Compõem o comitê a Secretaria de Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município, a Chefia de Gabinete e as Secretarias de Governo, Planejamento, Orçamento e Gestão, Educação e Saúde.



O objetivo de todo o trabalho do comitê durante o estado de calamidade pública é dar suporte jurídico a todos os processos de compras governamentais, além de dar total transparência e eficiência aos gastos públicos.



Além disso, irá orientar e consultar gestores, acompanhar o andamento de processos e prestar assessoria jurídica em todos os atos de governo.



De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, o comitê que será presidido pela secretária da Controladoria Geral do Município, Luciana Lobo, terá como missão primeira e fundamental garantir total e absoluta transparência e eficiência em todas as ações do Executivo municipal.