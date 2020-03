Prefeitura de Fortaleza disponibiliza sete pontos de vacinação drive thru no feriado da Data Magna

A vacinação contra a gripe H1N1 está ocorrendo em Fortaleza, nesta quarta-feira (25), em regime especial devido ao feriado da Data Magna do Ceará. A imunização está disponível, até às 16h, no Drive Vacina, localizados nos estacionamentos da Universidade de Fortaleza (Unifor) e de seis shoppings: Iguatemi Fortaleza, North Shopping Bezerra, North Shopping Jóquei, RioMar Papicu, RioMar Kennedy e Via Sul.

A vacinação ocorre em esquema de drive thru para que os idosos sejam vacinados sem sair do veículo e para evitar aglomeração de pessoas.

Os postos de saúde e as escolas estarão, excepcionalmente, fechados durante o dia.

Devem comparecer aos pontos de vacinação idosos de 60 a 79 anos, grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação.

Já para os idosos acima de 80 anos, ou de 60 a 79 anos que estejam acamados, a Prefeitura realizará a vacina em domicílio, durante o feriado. Esse tipo de atendimento acontecerá mediante o cadastro que precisa ser feito na Unidade de Saúde da área. Para realizar o cadastro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está disponibilizando um número de WhatsApp que também servirá para agendamentos e confirmações de datas e horários das visitas.

(*)com informação da A.I