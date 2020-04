Prefeitura de Fortaleza entrega 20 novos leitos para pacientes da Covid-19 na UPA do bairro Vila Velha

A Prefeitura de Fortaleza entrega, nesta sexta-feira (10), 20 novos leitos de observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h) Dr. Fernando Guanabara, localizada no bairro Vila Velha (Regional I). A nova estrutura vai atender pacientes com síndrome gripal de baixa e média complexidade, que chegam por demanda espontânea ou por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A medida é mais uma iniciativa no combate e prevenção à Covid-19.

Além destes novos 20 leitos da UPA do Vila Velha, já foram entregues 20 novos leitos na UPA Yolanda Pontes Vidal Queiroz, no bairro Edson Queiroz. Também está em fase de finalização, 20 novos leitos na UPA Juraci Magalhães, no Bom Jardim, além dos 80 novos leitos nas UPAs dos bairros Jangurussu e Itaperi. Até a próxima semana, Fortaleza contará com 140 novos leitos distribuídos em 5 das 6 UPAs (unidades de pronto-atendimento) municipais.

“Com a ampliação desses leitos de observação, a capacidade instalada da UPA será aumentada e, com a capacidade de atendimento maior, iremos melhorar o fluxo de atendimento durante a pandemia. É importante ressaltar, ainda, que as UPAs não possuem leitos de internação, mas sim de observação”, ressaltou o coordenador da rede pré-hospitalar e hospitalar de Fortaleza, Romel Araújo.

Leitos para o tratamento da Covid-19

Fortaleza já possui 30 leitos disponíveis no IJF 2, entre Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria. A meta, segundo o prefeito Roberto Cláudio, é entregar, até o mês de maio, 175 leitos exclusivos para pacientes com o novo coronavírus, no IJF 2.

Além disso, o hospital temporário que está sendo construído no Estádio Presidente Vargas terá capacidade para atender 204 pacientes, podendo ampliar sua capacidade para até 306, dependendo da demanda. Com expectativa de entrega para o dia 20 de abril, a estrutura está sendo montada em uma área de 3.500m², com base em concreto, estrutura metálica e lonas com divisórias para acomodar os pacientes em isolamento.